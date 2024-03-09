¿Puedo contratar más de un seguro de decesos?
Si hay varios seguros de decesos en la misma aseguradora, ésta debe devolver las primas de la póliza anulada. Si hay concurrencia en distintas aseguradoras y una no pudo prestar el servicio, debe pagar la suma asegurada a los herederos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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