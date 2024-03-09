¿Puedo desistir de una compra o de la contratación de un servicio si he perdido la documentación a causa de la DANA?

Desde el 28 de octubre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, se suspenden los plazos para el ejercicio del derecho de desistimiento regulado en el capítulo II del título I del Libro Segundo del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Además, para ejercer el derecho de desistimiento se eximirá a los afectados de la necesidad de presentar documentos que se pudiesen haber perdido o extraviado con motivo de la DANA.