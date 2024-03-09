¿Puedo elegir libremente el prestador del servicio funerario con cargo al seguro de decesos?
Las aseguradoras deben garantizar la libertad de elección del prestador del servicio funerario, ofreciendo una lista de prestadores, a menos que el contrato especifique uno único.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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