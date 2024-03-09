¿Puedo enviar cualquier tipo de artículo por paquetería?
Hay restricciones en cuanto a los objetos peligrosos, perecederos e ilegales. Además, algunos artículos, como armas de fuego, sustancias químicas peligrosas y ciertas mercancías controladas, pueden estar sujetos a regulaciones especiales. Es importante verificar las restricciones antes de enviar cualquier artículo.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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