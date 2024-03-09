¿Puedo llevar una bicicleta como equipaje en el autobús? ¿Debo comunicarlo antes del viaje?
Este hecho dependerá de las normas y condiciones contractuales que a este efecto tenga la compañía de autobús. En cualquier caso es siempre conveniente ponerlo en conocimiento de la empresa para saber las condiciones de la misma, especialmente si el transporte de ese elemento le supondrá al viajero un coste adicional.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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