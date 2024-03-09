¿Puedo pedir a mi operador que restrinja las llamadas a servicios de tarificación especial?

Sí, se conoce como derecho de desconexión. Los operadores que presten el servicio telefónico deberán garantizar a sus abonados el derecho a la desconexión de determinados servicios, entre los que se incluirá, al menos, el de llamadas internacionales y a servicios de tarificación adicional.

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