¿Puedo pedir la cuenta de pago básica gratuita en cualquier entidad?
Sí, todas las entidades bancarias en España están obligadas a ofrecer la cuenta de pago básica gratuita a quienes cumplan los requisitos de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+