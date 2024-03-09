¿Puedo realizar la revisión del gas butano con cualquier empresa?
No es obligatorio contratar las revisiones periódicas de gas con la entidad suministradora. El consumidor tiene la libertad de acudir a cualquier empresa instaladora autorizada por el organismo competente para realizar estas revisiones. La decisión final es del usuario.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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