¿Puedo reclamar que me devuelvan dinero si mi factura eléctrica no incluye el consumo real sino una lectura estimada?

Si tu comercializadora eléctrica te emite una factura que no refleja el consumo real de ese periodo, en ella indicará que ha hecho una «lectura estimada».

Esto supone que debe haberte incluido un consumo idéntico al que tuviste en el mismo periodo del año pasado. Cuando la comercializadora cuente con los datos reales de consumo, que le envía la distribuidora eléctrica de la zona, procederá a ajustar los cargos que te aplicó con esa estimación.

Pero al no facturarte con la lectura real, te está privando de tu derecho a conocer cuál ha sido tu consumo en ese periodo. Así que puedes presentar una reclamación a tu comercializadora para que te dé explicaciones sobre los motivos. Y si no te contesta en cinco días hábiles, está obligada a pagarte 30 euros de indemnización.

Además, dado que estás pagando una cuota específica por el alquiler del contador, no realizar la lectura supone un incumplimiento de las prestaciones vinculadas a ese servicio. Así que también estás en tu derecho a reclamar a la comercializadora que te devuelva el importe de esa cuota. Son solo 81 céntimos más IVA al mes. Pero es tu dinero y la eléctrica no tiene por qué quedárselo.

Y ojo a esto. Si tardan más de un año en hacer la lectura real y recalcularte algún periodo de facturación, tendrán que devolverte el dinero que te hubieran cobrado de más. Pero si te cobraron de menos, el plazo para hacerlo habrá prescrito. Así que ya sabes, puedes reclamar la devolución de cualquier cantidad que te cobren relativa a un consumo del que haya transcurrido más de un año.