¿Puedo solicitar otra ayuda alternativa al bono social?
El bono eléctrico de justicia energética es la aplicación temporal del bono social de electricidad a los hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética, a los que les corresponde la aplicación de un descuento del 40% sobre el PVPC. Duración: hasta el 30 de junio de 2024.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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