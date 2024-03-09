¿Puedo solicitar un extracto de cuenta detallado durante la vigencia de mi contrato de crédito?

El consumidor tiene derecho a recibir gratuitamente un extracto de cuenta en forma de cuadro de amortización, mostrando los pagos adeudados, amortización del capital, intereses y costes adicionales.

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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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