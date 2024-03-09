¿Qué aspectos comprende la información clínica?

La información que, como regla general, se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada.

El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.