¿Qué aspectos comprende la información clínica?
La información que, como regla general, se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada.
El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.
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¿Por qué reclamar con FACUA?
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