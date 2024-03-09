¿Qué ayudas se establecen para los territorios declarados zona catastrófica por la DANA?

El Consejo de Ministros ha acordado el 5 de noviembre declarar Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el territorio damnificado como consecuencia de la DANA que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Estas son las ayudas públicas establecidas por el Gobierno de España para las víctimas:

– Ayudas por fallecimiento o incapacidad causados directamente por la DANA.

– Ayudas por la destrucción o daños en enseres y por los daños en vivienda.

– Ayudas por los daños a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

– Ayudas a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

Por otro lado, la Generalitat Valenciana concede ayudas a las personas físicas que hayan sufrido pérdidas de bienes y enseres de primera necesidad, que se encuentren en una zona gravemente dañada y, a su vez, la vivienda esté gravemente afectada por el temporal.