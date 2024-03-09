¿Qué ayudas se establecen para los territorios declarados zona catastrófica por la DANA?

El Consejo de Ministros ha acordado el 5 de noviembre declarar Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil el territorio damnificado como consecuencia de la DANA que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Estas son las ayudas públicas establecidas por el Gobierno de España para las víctimas:
– Ayudas por fallecimiento o incapacidad causados directamente por la DANA.
– Ayudas por la destrucción o daños en enseres y por los daños en vivienda.
– Ayudas por los daños a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
– Ayudas a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

Por otro lado, la Generalitat Valenciana concede ayudas a las personas físicas que hayan sufrido pérdidas de bienes y enseres de primera necesidad, que se encuentren en una zona gravemente dañada y, a su vez, la vivienda esté gravemente afectada por el temporal.

Reclama

Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
Hacerme socio pleno

¿Por qué reclamar con FACUA?

Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos