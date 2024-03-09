¿Qué características deben tener las escaleras y rampas en las estaciones de ferrocarril?
Deben tener una iluminación adecuada, señalización clara, y en el caso de las rampas, una anchura libre de paso mínima y una superficie de suelo no deslizante.
En las grandes estaciones las rampas fijas en los recorridos principales tendrán una anchura libre de paso mínima de 90 centímetros, medido entre barandillas.
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