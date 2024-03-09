¿Qué características deben tener las marquesinas de las paradas de autobús para ser accesibles?
Las marquesinas de las paradas de autobús deben permitir un acceso libre de al menos 90 cm, tener un espacio interior sin obstáculos y contar con cerramientos con bandas horizontales de colores contrastados. Además, deben ofrecer información en Braille y, si es posible, información sonora.
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