¿Qué comisiones tengo que pagar por mi plan de pensiones?

Las comisiones asociadas a tu plan de pensiones generalmente incluyen una comisión de gestión y una comisión depositaria. Estas comisiones se calculan como un porcentaje del patrimonio del plan y varían según el tipo de plan:

Comisión de Gestión:

Para planes de renta fija: Máximo del 0,85% anual.

En planes de renta mixta: Hasta un 1,30% anual.

Para planes de renta variable: Puede ser hasta un 1,50% anual.

Comisión Depositaria: Limitada al 0,20% anual.