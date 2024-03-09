¿Qué comisiones tengo que pagar por mi plan de pensiones?

Las comisiones asociadas a tu plan de pensiones generalmente incluyen una comisión de gestión y una comisión depositaria. Estas comisiones se calculan como un porcentaje del patrimonio del plan y varían según el tipo de plan:

Comisión de Gestión:

  • Para planes de renta fija: Máximo del 0,85% anual.
  • En planes de renta mixta: Hasta un 1,30% anual.
  • Para planes de renta variable: Puede ser hasta un 1,50% anual.

Comisión Depositaria: Limitada al 0,20% anual.

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