¿Qué conceptos puedo encontrarme en la factura de luz de mercado libre?

Una factura de consumo eléctrico de mercado libre incluye: el coste de la energía consumida (precio por kilovatio hora que varía según la oferta de la comercializadora), servicios adicionales o tarifas planas opcionalmente contratadas, el alquiler del equipo de medida (contador), los impuestos aplicables como el Impuesto sobre la Electricidad y el IVA.

También puede incluir otros costes regulados como peajes y cargos que sufragan el mantenimiento de las redes y políticas energéticas sostenibles. Además, las empresas pueden ofrecer descuentos y promociones que se reflejan en el total de la factura.