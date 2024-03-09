¿Qué conceptos puedo encontrarme en la factura de luz de mercado libre?
Una factura de consumo eléctrico de mercado libre incluye: el coste de la energía consumida (precio por kilovatio hora que varía según la oferta de la comercializadora), servicios adicionales o tarifas planas opcionalmente contratadas, el alquiler del equipo de medida (contador), los impuestos aplicables como el Impuesto sobre la Electricidad y el IVA.
También puede incluir otros costes regulados como peajes y cargos que sufragan el mantenimiento de las redes y políticas energéticas sostenibles. Además, las empresas pueden ofrecer descuentos y promociones que se reflejan en el total de la factura.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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