¿Qué conceptos puedo encontrarme en una factura de PVPC?
La factura eléctrica incluye el costo del kilovatio según el mercado, el margen comercial, el alquiler del contador, impuestos (2,5% de Impuesto sobre la Electricidad hasta el 31 de marzo de 2024 y 10% de IVA hasta finales de 2024) y costes regulados. Los peajes son para las redes de transporte y distribución, fijados por la CNMC, y los cargos cubren otros costes como las energías renovables y el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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