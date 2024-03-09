¿Qué conceptos puedo encontrarme en una factura de PVPC?

La factura eléctrica incluye el costo del kilovatio según el mercado, el margen comercial, el alquiler del contador, impuestos (2,5% de Impuesto sobre la Electricidad hasta el 31 de marzo de 2024 y 10% de IVA hasta finales de 2024) y costes regulados. Los peajes son para las redes de transporte y distribución, fijados por la CNMC, y los cargos cubren otros costes como las energías renovables y el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares.