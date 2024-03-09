¿Qué condiciones de accesibilidad deben cumplir las grandes estaciones de autobuses?
Las grandes estaciones de autobuses (con más de 1 millón de viajeros al año y las de capitales de provincia) deben cumplir con todas las especificaciones de accesibilidad incluidas en el anexo IV del Real Decreto 1544/2007, como mobiliario, complementos y elementos en voladizo, mostradores de venta de billetes, información y atención al cliente, señalización, información dinámica o pictogramas. No obstante, todas las estaciones de autobús, independientemente del volumen de viajeros, deben disponer de aparcamientos accesibles, itinerarios accesibles,pavimento antideslizante, aseos adaptados, alumbrado, entre otros.
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