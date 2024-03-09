¿Qué condiciones de accesibilidad deben cumplir los andenes y el material móvil en las estaciones de ferrocarril?
Los andenes deben tener pavimentos no deslizantes, una iluminación adecuada, y señalización clara. Los trenes deben contar con puertas accesibles y dispositivos que cubran la distancia entre el tren y el andén, además de elevadores a bordo si es necesario.
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