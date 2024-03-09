¿Qué considera la Generalitat Valenciana una vivienda gravemente afectada?
Las viviendas que, debido al temporal, hayan sufrido daños en su interior y que, por la magnitud de estos daños, hayan dejado inutilizables los muebles y objetos para su uso habitual.
Quedan excluidas de las ayudas los garajes y trasteros, así como cualquier inmueble que no disponga de cédula de habitabilidad.
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Bancos, el�éctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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