¿Qué considera la Generalitat Valenciana una vivienda gravemente afectada?

Las viviendas que, debido al temporal, hayan sufrido daños en su interior y que, por la magnitud de estos daños, hayan dejado inutilizables los muebles y objetos para su uso habitual.

Quedan excluidas de las ayudas los garajes y trasteros, así como cualquier inmueble que no disponga de cédula de habitabilidad.

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