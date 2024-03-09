¿Qué cuantía puedo percibir para sustituir mi vehículo siniestrado por la Dana?

• Vehículos nuevos con etiqueta CERO: 10.000 euros.

• Vehículos nuevos con etiqueta ECO o C: 5.000 euros.

• Vehículos de segunda mano etiqueta CERO: 4.000 euros.

• Vehículos de segunda mano etiqueta ECO o C: 2.000 euros.

• Motos nuevas o de segunda mano: Entre los 2.000 euros y los 500 euros

Los vehículos para personas con movilidad reducida tendrán una ayuda extra de 1.000 euros más y 500 euros en las motos de tres ruedas.