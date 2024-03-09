¿Qué cuantía puedo percibir para sustituir mi vehículo siniestrado por la Dana?
• Vehículos nuevos con etiqueta CERO: 10.000 euros.
• Vehículos nuevos con etiqueta ECO o C: 5.000 euros.
• Vehículos de segunda mano etiqueta CERO: 4.000 euros.
• Vehículos de segunda mano etiqueta ECO o C: 2.000 euros.
• Motos nuevas o de segunda mano: Entre los 2.000 euros y los 500 euros
Los vehículos para personas con movilidad reducida tendrán una ayuda extra de 1.000 euros más y 500 euros en las motos de tres ruedas.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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