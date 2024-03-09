¿Qué cubre la responsabilidad civil en el seguro de hogar?
Esta cobertura te protege si causas daño a terceros y tienes que pagar indemnizaciones por ello. La cobertura específica y las exclusiones dependerán de las condiciones particulares de la póliza de seguro.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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