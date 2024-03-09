¿Qué debe hacer mi entidad bancaria si le informo de un cargo en mi cuenta no autorizado?
Las entidades bancarias están obligadas a revertir las operaciones no autorizadas y reembolsar al consumidor el importe detraído. Es necesario que el ordenante otorgue su consentimiento para que una operación sea considerada como autorizada. En caso de que un usuario comunique una operación no autorizada, la entidad tiene la facultad de revertirla y restablecer el perjuicio económico sufrido por el consumidor.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+