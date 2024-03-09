¿Qué debe hacer mi entidad bancaria si le informo de un cargo en mi cuenta no autorizado?

Las entidades bancarias están obligadas a revertir las operaciones no autorizadas y reembolsar al consumidor el importe detraído. Es necesario que el ordenante otorgue su consentimiento para que una operación sea considerada como autorizada. En caso de que un usuario comunique una operación no autorizada, la entidad tiene la facultad de revertirla y restablecer el perjuicio económico sufrido por el consumidor.