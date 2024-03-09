¿Qué debo hacer para solicitar el bono social eléctrico?
La solicitud se tramita a través de la comercializadora eléctrica de referencia y, puede presentarse: por teléfono, en las oficinas del comercializador de referencia, por fax o a través de la dirección de correo electrónico, por correo postal o a través de la página web. Recomendamos que se utilice siempre una vía de solicitud de la que quede constancia indubitada de que hemos efectuado la solicitud. Una vez concedido el bono, su vigencia es de dos años.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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