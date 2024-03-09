¿Qué debo hacer si he recibido un SMS o correo electrónico y tengo sospechas de que podría ser un intento de phishing o smishing?

Si recibes una comunicación de una empresa con la que tienes relación como cliente y sospechas de un posible fraude, es fundamental que te pongas en contacto directo con dicha entidad antes de hacer clic en algún enlace o descargar algún archivo adjunto que pueda acompañar al mensaje.

Presentar una denuncia ante las autoridades de seguridad del Estado es crucial en caso de que te hayan sustraído dinero o claves, ya que se trata de un delito de estafa. Después, es importante proporcionar dicha denuncia a tu entidad bancaria para que puedan tomar las medidas necesarias.