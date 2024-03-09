¿Qué debo hacer si pierdo mi tarjeta bancaria o me la roban?
Debes notificar inmediatamente a tu entidad bancaria para que bloquee la tarjeta. Tras la notificación, no serás responsable de las operaciones fraudulentas salvo negligencia grave por tu parte.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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