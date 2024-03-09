¿Qué derechos tengo si se cancela mi trayecto en barco a causa de la DANA?

En caso de cancelación o retraso en la salida de más de 90 minutos del viaje, tienes derecho a comida y refrescos gratuitos suficientes en función del tiempo que sea necesario esperar. Además, si resulta necesario pernoctar, el transportista debe ofrecerte de forma gratuita alojamiento a bordo o en tierra, así como el transporte de ida y vuelta entre el puerto y el lugar de alojamiento. Límite: 80 EUR por noche y por pasajero, para un máximo de tres noches.

Además, si el servicio de pasaje es cancelado o retrasado más de 90 minutos, tienes la posibilidad de escoger entre:
– La conducción hasta el destino final lo más pronto posible.
– El reembolso del billete y, si procede, un servicio de vuelta gratuita al primer punto de partida.

Por el contrario, no tienes derecho a indemnización si la cancelación o el retraso se debe a condiciones meteorológicas que hacen peligrosa la navegación o a circunstancias extraordinarias que entorpecen la ejecución del servicio de pasaje.

Reclama

Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
Hacerme socio pleno

¿Por qué reclamar con FACUA?

Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos