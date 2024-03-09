¿Qué derechos tengo si se cancela mi trayecto en barco a causa de la DANA?

En caso de cancelación o retraso en la salida de más de 90 minutos del viaje, tienes derecho a comida y refrescos gratuitos suficientes en función del tiempo que sea necesario esperar. Además, si resulta necesario pernoctar, el transportista debe ofrecerte de forma gratuita alojamiento a bordo o en tierra, así como el transporte de ida y vuelta entre el puerto y el lugar de alojamiento. Límite: 80 EUR por noche y por pasajero, para un máximo de tres noches.

Además, si el servicio de pasaje es cancelado o retrasado más de 90 minutos, tienes la posibilidad de escoger entre:

– La conducción hasta el destino final lo más pronto posible.

– El reembolso del billete y, si procede, un servicio de vuelta gratuita al primer punto de partida.

Por el contrario, no tienes derecho a indemnización si la cancelación o el retraso se debe a condiciones meteorológicas que hacen peligrosa la navegación o a circunstancias extraordinarias que entorpecen la ejecución del servicio de pasaje.