¿Qué detalles debe incluir mi contrato si tengo un crédito con posibilidad de descubierto?

Los contratos deben incluir información detallada sobre el tipo de crédito, identidad y domicilio de las partes, duración del contrato, importe y condiciones del crédito, tipo deudor, coste total del crédito, y detalles sobre el derecho de desistimiento y los gastos aplicables.

Legislación aplicable
Ver más

Reclama

Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
Hacerme socio pleno

¿Por qué reclamar con FACUA?

Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos