¿Qué diferencias hay entre el mercado regulado y el mercado libre de electricidad?

Los consumidores pueden elegir libremente la compañía comercializadora con la que contratar el suministro eléctrico, de forma que pueden elegir entre contratar la luz en mercado regulado o libre.

En el mercado regulado, tanto el contrato, como el precio de la luz como la facturación se encuentran regulados por el Gobierno, toda vez que sólo las compañías comercializadoras de referencia son las que ofrecen la tarifa regulada o PVPC. En cambio, en el mercado libre existe la libertad de partes por lo que los elementos contractuales quedan sometidos a la voluntad de las partes.