¿Qué es el bono social eléctrico?

Es un descuento de un tanto por ciento en el importe de la factura de la luz.

Desde la entrada de 2025 hasta el 31 de junio de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 50% y del 65% para el grupo severo.

Del 1 de julio al 31 de diciembre los descuentos de los consumidores vulnerables caerán hasta el 42,5% y el de los consumidores vulnerables severos hasta el 57,5%.

Si además eres un consumidor en riesgo de exclusión social, no tendrás que hacer frente al pago de la factura eléctrica y no se te podrá interrumpir el suministro eléctrico. Además, los beneficiarios del bono social eléctrico también lo serán del bono social térmico.