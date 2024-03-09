¿Qué es el bono social térmico?
Es una ayuda complementaria al bono social eléctrico. Se contempla como ayuda económica directa, y no requiere de solicitud previa. Los importes de la ayuda oscilan entre 40 y 375 euros, en función del grado de vulnerabilidad y la zona geográfica en la que el consumidor se encuentre. No es necesario tener TUR para ser beneficiario del bono social térmico.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+