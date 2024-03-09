¿Qué es el bono social térmico?

Es una ayuda complementaria al bono social eléctrico. Se contempla como ayuda económica directa, y no requiere de solicitud previa. Los importes de la ayuda oscilan entre 40 y 375 euros, en función del grado de vulnerabilidad y la zona geográfica en la que el consumidor se encuentre. No es necesario tener TUR para ser beneficiario del bono social térmico.