¿Qué es el consentimiento informado?

El consentimiento informado es un concepto fundamental en la ética médica y legal que se refiere al proceso por el que un paciente otorga su consentimiento de manera voluntaria, consciente y bien informada antes de recibir un tratamiento médico o participar en una investigación médica. Esto implica que el paciente debe recibir información adecuada sobre los riesgos, beneficios, alternativas y cualquier otro aspecto relevante del procedimiento médico o investigación, de manera que pueda tomar una decisión informada sobre su atención médica.