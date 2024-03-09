¿Qué es el consentimiento informado?
El consentimiento informado es un concepto fundamental en la ética médica y legal que se refiere al proceso por el que un paciente otorga su consentimiento de manera voluntaria, consciente y bien informada antes de recibir un tratamiento médico o participar en una investigación médica. Esto implica que el paciente debe recibir información adecuada sobre los riesgos, beneficios, alternativas y cualquier otro aspecto relevante del procedimiento médico o investigación, de manera que pueda tomar una decisión informada sobre su atención médica.
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