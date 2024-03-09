¿Qué es el manual de características del Vehículo de Movilidad Personal?
Es un documento elaborado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, en el que se establecerán los requisitos técnicos que los vehículos de movilidad personal deben cumplir para su puesta en circulación, la clasificación de los mismos, los procesos de ensayo para su certificación y los mecanismos que se emplearán para su fácil identificación. El manual se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de la Dirección General de Tráfico y el usuario podrá consultarlo para conocer qué características debe cumplir el VMP.
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