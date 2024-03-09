¿Qué es el mercado eléctrico?
El mercado eléctrico es el conjunto de empresas que intervienen en la producción y suministro de energía a los usuarios. En este mercado actúan, en primer lugar, las empresas que producen la energía; en segundo lugar las empresas transportistas, quienes se encargan de trasladar esa energía a las distribuidoras, que son las empresas que se encargan de distribuir la energía a los usuarios; por último, las empresas comercializadoras que son las encargadas de realizar la facturación de la energía eléctrica consumida.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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Independientes de empresas y gobiernos
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