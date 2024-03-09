¿Qué es el servicio universal en telecomunicaciones?

El servicio universal es un conjunto de servicios básicos de comunicaciones electrónicas cuya prestación se garantiza a todos los usuarios que lo soliciten, independientemente de su localización geográfica, con una calidad especificada y a un precio asequible. El servicio universal comprende:

Acceso a Internet de Banda Ancha: Este servicio asegura el acceso a una conexión de Internet de banda ancha en una ubicación fija. La velocidad mínima garantizada es de 10 Mbit por segundo en sentido descendente. Este mínimo puede aumentarse mediante real decreto, considerando la evolución tecnológica y las condiciones del mercado, llegando potencialmente a 30 Mbit por segundo.

Servicios de Comunicaciones Vocales: Incluye la disponibilidad de servicios de voz a través de una conexión subyacente en una ubicación fija.