¿Qué es el tope del gas?

Es una medida extraordinaria para mitigar el precio de la luz y tiene como objetivo limitar la escalada de los precios del gas natural en el mercado mayorista de electricidad. Esta medida fue aprobada en virtud del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, que establece, temporalmente, un mecanismo de ajuste de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Esta medida se empezó a aplicar a partir del 14 de junio de 2022 y, comenzó a reflejarse en las facturas emitidas a partir del 15 de junio de 2022. Se continuará aplicando hasta diciembre de 2023.