¿Qué franjas horarias existen en el mercado regulado?
En 2021, se unificó a un solo peaje con 3 tramos horarios distintos, el llamado peaje 2.0TD, que se caracteriza por:
- Horas valle, las más baratas: comprendidas entre la medianoche y las 8 de la mañana, así como las 24 horas durante los fines de semana y los festivos nacionales.
- Horas llano, coste intermedio: corresponden a las franjas entre las 8.00 y las 10.00, entre las 14.00 y las 18.00 y entre las 22.00 y la medianoche, de lunes a viernes.
- Horas punta, las más caras: corresponden a la franja comprendida de lunes a viernes entre las 10.00 y las 14.00 y entre las 18.00 y las 22.00.
Es importante tener en cuenta que estos tramos se refieren a peajes y cargos eléctricos, pero no al precio de la energía.
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