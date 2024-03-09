¿Qué franjas horarias existen en el mercado regulado?

En 2021, se unificó a un solo peaje con 3 tramos horarios distintos, el llamado peaje 2.0TD, que se caracteriza por:

Horas valle, las más baratas: comprendidas entre la medianoche y las 8 de la mañana, así como las 24 horas durante los fines de semana y los festivos nacionales.

Horas llano, coste intermedio: corresponden a las franjas entre las 8.00 y las 10.00, entre las 14.00 y las 18.00 y entre las 22.00 y la medianoche, de lunes a viernes.

Horas punta, las más caras: corresponden a la franja comprendida de lunes a viernes entre las 10.00 y las 14.00 y entre las 18.00 y las 22.00.

Es importante tener en cuenta que estos tramos se refieren a peajes y cargos eléctricos, pero no al precio de la energía.