¿Qué franjas horarias hay para la potencia de luz contratada?
Anteriormente solo se podía escoger una potencia eléctrica para todo el consumo eléctrico de tu hogar. Ahora puedes elegir entre dos potencias para ahorrar en tu factura de la luz:
- Las horas valle, la franja horaria más barata: entre la medianoche y las 8 de la mañana, así como las 24 horas durante los fines de semana y los festivos nacionales.
- Las horas punta, la franja horaria más cara: comprendida de lunes a viernes entre las 10.00 y las 14.00 y entre las 18.00 y las 22.00.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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