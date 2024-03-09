¿Qué garantías de accesibilidad deben ofrecer los aeropuertos para las personas con discapacidad?
Los aeropuertos deben asegurar que todas las nuevas instalaciones y equipamientos sean accesibles para personas con discapacidad, incluyendo aquellas que usan sillas de ruedas, tanto en interiores como exteriores de los edificios terminales.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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