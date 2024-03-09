¿Qué hago si mi internet se interrumpe frecuentemente?
En caso de interrupción del servicio de internet el operador debe compensarte económicamente en función del tiempo que haya durado la interrupción. Si la velocidad de Internet es más lenta de lo contratado, revisa las condiciones en tu contrato. Si el operador no cumple con lo establecido en el contrato, tienes derecho a exigir indemnizaciones y, en casos graves, la resolución del contrato.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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