¿Qué hago si mi internet se interrumpe frecuentemente?

En caso de interrupción del servicio de internet el operador debe compensarte económicamente en función del tiempo que haya durado la interrupción. Si la velocidad de Internet es más lenta de lo contratado, revisa las condiciones en tu contrato. Si el operador no cumple con lo establecido en el contrato, tienes derecho a exigir indemnizaciones y, en casos graves, la resolución del contrato.