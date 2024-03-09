¿Qué hago si no estoy de acuerdo con la indemnización que ofrece mi seguro de hogar?
Si no estás de acuerdo con la indemnización ofrecida puedes presentar una reclamación ante la aseguradora y, en su caso, solicitar designar otro peritaje para evaluar los daños. Si no hay acuerdo con la aseguradora, se podría acordar nombrar un tercer peritaje que dirima la discrepancia.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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