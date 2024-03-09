¿Qué hago si tras la DANA se ha restablecido el suministro eléctrico a mis vecinos pero yo continúo sin luz?
Si compruebas que la distribuidora ha restablecido el suministro eléctrico en tu zona pero sigues sin luz puede ser que tu instalación eléctrica haya quedado dañada. Traslada esta incidencia a tu empresa eléctrica y comunícalo a tu aseguradora y si esta incidencia no estuviese recogida en tu póliza de seguro o no dispones de seguro de hogar, tendrás que contactar con un electricista.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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