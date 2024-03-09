¿Qué hago si tras la DANA se ha restablecido el suministro eléctrico a mis vecinos pero yo continúo sin luz?

Si compruebas que la distribuidora ha restablecido el suministro eléctrico en tu zona pero sigues sin luz puede ser que tu instalación eléctrica haya quedado dañada. Traslada esta incidencia a tu empresa eléctrica y comunícalo a tu aseguradora y si esta incidencia no estuviese recogida en tu póliza de seguro o no dispones de seguro de hogar, tendrás que contactar con un electricista.