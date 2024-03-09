¿Qué implica tener una franquicia en mi seguro de coche?
En los contratos de seguro con franquicia, el asegurado, en caso de siniestro, se hará cargo de la cantidad acordada en la franquicia para cubrir el coste de los daños. El exceso sobre dicho importe sí será cubierto por la aseguradora.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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