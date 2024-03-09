¿Qué indemnización puedo reclamar en caso de accidente en un autobús de transporte público?
Puedes tener derecho a percibir una indemnización derivada del Seguro Obligatorio de Automóviles, que se calculará según el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Esta indemnización es compatible con la responsabilidad civil que puedas reclamar por los daños sufridos.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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