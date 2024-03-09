¿Qué información debe incluirse en un contrato de crédito en forma de descubierto?
El contrato debe especificar claramente el tipo de crédito, identidad de las partes, duración, importe del crédito, condiciones de disposición, tipo deudor, coste total del crédito, y otros detalles relevantes.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+