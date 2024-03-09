¿Qué información debo conocer con antelación a formalizar el contrato de alquiler del coche?

El empresario deberá facilitarle de forma clara, comprensible y accesible, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas. En concreto, el arrendador debe entregar un presupuesto sin compromiso que incluya el precio total con IVA incluido y una relación detallada con el precio de cada servicio adicional contratado, las características principales de la oferta, incluyendo su período de validez, el período de alquiler y la categoría y modelo del vehículo, la fecha, lugar y hora para la entrega y devolución del vehículo, así como la cantidad exigida para el depósito o preautorización de la tarjeta de crédito para hacer frente a posibles daños causados al vehículo.