¿Qué medidas de accesibilidad deben tener las máquinas expendedoras y equipos automáticos en los aeropuertos?

Las máquinas expendedoras y equipos automáticos de los aeropuertos, como los de emisión de billetes y facturación, deben ser accesibles para los pasajeros con discapacidad, con al menos uno adaptado en cada área de facturación si hay dos o más dispositivos.

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