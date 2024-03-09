¿Qué medidas de accesibilidad deben tener las máquinas expendedoras y equipos automáticos en los aeropuertos?
Las máquinas expendedoras y equipos automáticos de los aeropuertos, como los de emisión de billetes y facturación, deben ser accesibles para los pasajeros con discapacidad, con al menos uno adaptado en cada área de facturación si hay dos o más dispositivos.
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¿Por qué reclamar con FACUA?
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