¿Qué medidas puedo adoptar para limitar el riesgo si he sido víctima de phishing?
Establecer restricciones en cuentas y tarjetas bancarias es una medida para limitar el daño económico de un posible fraude. Al limitar la cantidad de dinero disponible para retiros o transacciones, se disminuye la posibilidad de sufrir graves impactos financieros en caso de eventos inesperados o ataques cibernéticos.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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