¿Qué necesito aportar para obtener una cuenta bancaria gratuita como persona vulnerable?
Para acreditar la situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera, se debe aportar información sobre la unidad familiar, número de personas, y documentos que acrediten ingresos, entre otros.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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